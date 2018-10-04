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На Прикарпатье автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой, погиб водитель машины - ФОТО

В Ивано-Франковской области в среду, 3 октября, легковушка столкнулась с рейсовым автобусом с пассажирами.

На Прикарпатье автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой, погиб водитель машины - ФОТО

В результате должно-транспортного происшествия погиб один человек. Травмы получили восемь человек.

Как сообщил сектор коммуникации управления областной полиции, авария произошла около девяти часов утра в городе Долина.

По предварительным данным 37-летний житель района, управляя автомобилем "ВАЗ 21015", двигаясь по улице Данила Галицкого, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом марки Mercedes-Benz Sprinter сообщением "Долина - Ивано-Франковск".

От сильного удара водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Шесть пассажиров рейсового автобуса получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Позже в больницу самостоятельно обратились еще двое участников ДТП.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 3 октября, в Днепре городской трамвай врезался в грузовик. К счастью, во время аварии никто из пассажиров не пострадал.


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