09:41 03.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице легковушка влетела в троллейбус с пассажирами - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня рано утром третьего октября, на улице Елены Телиги в Киеве произошла авария с троллейбусом и легковым автомобилем Daewoo Matiz.

В столице легковушка влетела в троллейбус с пассажирами - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба полиции города, от удара водитель авто получил сильные повреждения.

Правоохранители установили, что два транспортных средства двигались в правой крайней полосе. Со слов очевидцев, в момент аварии троллейбус стоял "на аварийке" у остановки и совершал посадку пассажиров. Сзади на полной скорости в него влетел Daewoo. Владельца легковушки был госпитализирован с травмой ноги. К счастью, пассажиры троллейбуса не пострадали.

В данное время выясняются все причины обстоятельств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под Киевом на трассе Киев – Чоп микроавтобус на полном ходу врезался в американский Форд.По предварительной информации, водитель буса Мерседес на полном ходу врезался в заднюю часть иномарки. Последнюю отбросило на отбойник, а сама машина "пролетела" по дороге еще 10-ок метров.


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