В Стамбуле автомобиль наехал на пешеходов, пострадали пять человек

В турецком Стамбуле во вторник, 2 октября, автомобиль наехал на пешеходов.
Инцидент произошел в оживленном районе Бакыркей. В результате аварии пострадали пять человек.
Как сообщает телеканал NTV, полиция установила, что водитель автомобиля поссорился со своей спутницей. В ссору попытались вмешаться прохожие, однако мужчина разозлился еще больше, сел в автомобиль и начал сбивать прохожих.
По словам очевидцев мужчина направляет автомобиль в сторону перехода и сдает назад, не боясь сбить людей, а затем, несмотря на попытки окружающих заблокировать машину, попытался скрыться.
Вместе с тем люди поймали его доставили в полицию.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в украинской столице в ночь на 2 октября водитель автомобиля Toyota Rav 4 сбил насмерть мужчину, который выбежал на дорогу вне пешеходного перехода.