В Стамбуле автомобиль наехал на пешеходов, пострадали пять человек

Инцидент произошел в оживленном районе Бакыркей. В результате аварии пострадали пять человек.

Как сообщает телеканал NTV, полиция установила, что водитель автомобиля поссорился со своей спутницей. В ссору попытались вмешаться прохожие, однако мужчина разозлился еще больше, сел в автомобиль и начал сбивать прохожих.

По словам очевидцев мужчина направляет автомобиль в сторону перехода и сдает назад, не боясь сбить людей, а затем, несмотря на попытки окружающих заблокировать машину, попытался скрыться.

Вместе с тем люди поймали его доставили в полицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в украинской столице в ночь на 2 октября водитель автомобиля Toyota Rav 4 сбил насмерть мужчину, который выбежал на дорогу вне пешеходного перехода.