00:30 03.10.2018 | Происшествия | Новости
100204851:Polishuk

В Стамбуле автомобиль наехал на пешеходов, пострадали пять человек

В турецком Стамбуле во вторник, 2 октября, автомобиль наехал на пешеходов.

В Стамбуле автомобиль наехал на пешеходов, пострадали пять человек

Инцидент произошел в оживленном районе Бакыркей. В результате аварии пострадали пять человек.

Как сообщает телеканал NTV, полиция установила, что водитель автомобиля поссорился со своей спутницей. В ссору попытались вмешаться прохожие, однако мужчина разозлился еще больше, сел в автомобиль и начал сбивать прохожих.

По словам очевидцев мужчина направляет автомобиль в сторону перехода и сдает назад, не боясь сбить людей, а затем, несмотря на попытки окружающих заблокировать машину, попытался скрыться.

Вместе с тем люди поймали его доставили в полицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в украинской столице в ночь на 2 октября водитель автомобиля Toyota Rav 4 сбил насмерть мужчину, который выбежал на дорогу вне пешеходного перехода.


Поделиться
Читайте также:
 
Сайдик уверен, что замена Кучмы в Минске не повлияет на переговорный процесс Лукашенко отменил запрет ночной продажи алкоголя в стране США призывает Венгрию не блокировать заседаний комиссии Украина-НАТО Минфин повысил ставку по долларовым и гривневым ОВГЗ
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив