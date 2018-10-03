В Польше украинец угрожал топором прохожим

Как сообщает местное издание RMF24, мужчина вел себя неадекватно и нападал на прохожих.

В результате инцидента, три человека получили ранения, двое из них отправились в больницу.

Местная полиция задержала гражданина Украины. Ему вскоре предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также у него взяли кровь для экспертизы. По данному делу продолжается следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на востоке Лондона недалеко от станции метро Хакни Сентрал мужчина с ножом в руках напал на пассажиров. В результате инцидента был ранен один человек.