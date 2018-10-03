11:16 03.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области сошел оползень - ФОТО

В районе села Санжейка Овидиопольского района Одесской области во вторник вечером, 2 октября, сошел оползень.

В Одесской области сошел оползень - ФОТО

Его протяженность составляет около километра. Как сообщает Овидиопольская районная государственная администрация, крупный оползень произошел в прибрежной части в районе села. На данный момент угрозы смещения домов пока нет.

Более подробно территорию будут изучать профильные специалисты, которые дадут соответствующие заключения сложившейся ситуации.

В данное время решается вопрос об ограждении места оползня, чтобы закрыть доступ для людей и машин в опасную зону.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области 26 августа соше оползень. Он перекрыл несколько дорог. В связи с чем по состоянию на утро понедельника прекращено автомобильное сообщение с пятью горными населенными пунктами. Как сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, после семи часов вечера в Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области поступила информация о том, что в течение дня на территории Верховинского района отмечались осадки в виде дождя.


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