В Лондоне мужчина напал с ножом на пассажиров метро

На востоке Лондона во вторник вечером, 2 октября, недалеко от станции метро Хакни Сентрал мужчина с ножом в руках напал на пассажиров.
В результате инцидента был ранен один человек. Как сообщает BBC, около шести часов вечера по местному времени британская транспортная полиция получила сообщение о нападении в метро. Атака произошла во время вечернего часа-пик в вагоне поезда, который подъезжал к станции.
После остановки поезда в вагоне возникла давка, так как пассажиры устремились к выходу.
Мужчина был задержан правоохранителями, а скорая помощь увезла в больницу раненного. Его жизни ничего не угрожает.
Движение на ветке было временно приостановлено, а дороги перекрыты. Через два часа после инцидента администрация метро объявила о восстановлении движения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне эвакуировали вокзал и станцию метро из-за подозрительного автомобиля. Инцидент привел к закрытию железнодорожного вокзала и станции метро в районе Стретфорду.