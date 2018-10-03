07:29 03.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне мужчина напал с ножом на пассажиров метро

На востоке Лондона во вторник вечером, 2 октября, недалеко от станции метро Хакни Сентрал мужчина с ножом в руках напал на пассажиров.

В Лондоне мужчина напал с ножом на пассажиров метро

В результате инцидента был ранен один человек. Как сообщает BBC, около шести часов вечера по местному времени британская транспортная полиция получила сообщение о нападении в метро. Атака произошла во время вечернего часа-пик в вагоне поезда, который подъезжал к станции.

После остановки поезда в вагоне возникла давка, так как пассажиры устремились к выходу.

Мужчина был задержан правоохранителями, а скорая помощь увезла в больницу раненного. Его жизни ничего не угрожает.

Движение на ветке было временно приостановлено, а дороги перекрыты. Через два часа после инцидента администрация метро объявила о восстановлении движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне эвакуировали вокзал и станцию метро из-за подозрительного автомобиля. Инцидент привел к закрытию железнодорожного вокзала и станции метро в районе Стретфорду.


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