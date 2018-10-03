18:53 03.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области неизвестные сожгли автомобили АТОшников - ФОТО

В среду утром, 3 октября, в Василькове Киевской области злоумышленники сожгли автомобили известных активистов. В результате поджога были слышны сильные взрывы, которые очень испугали местных жителей.

В Киевской области неизвестные сожгли автомобили АТОшников - ФОТО

Об этом говорится на странице в Facebook председателя ОО "Васильковская самооборона "ВІДСІЧ" Сергея Бирюкова.

По его словам, поджог автомобилей был совершен во дворе семьи Сергиенко, где проживают братья волонтерского движения "ВІДСІЧ". В частности, Владлен Сергиенко - непримерений борец с коррупцией, председатель Васильковского городского отделения партии "Сила людей" и Юрий Сергиенко - АТОвец четвертой волны.

"Около 5 часов утра во дворе моего дома неизвестные подожгли машины моего брата и отца", - уточнил Бирюкова.

Полиция устанавливает все подробности случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 174б загорелся Volksvagen Transporter. По предварительной информации, возгорание произошло из-за воздействия на автомобиль внешнего раздражителя, вероятно, поджога.


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