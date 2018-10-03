В Индонезии после землетрясения началось извержение вулкана Сопутан - ВИДЕО

Это произошло в результате ряда землетрясение, которые потрясали страну в течении последних дней. Как сообщает Associated Press, извержение началось утром и в воздух был выброшен столб пепла высотой в шесть километров.

Вулкан Сопутан находится в провинции Северный Сулавеси, которая ранее пострадала от землетрясения. Власти Индонезии выпустили оповещение для самолетов, а местным жителям запретили приближаться к району Сопутана.

На данный момент об эвакуации не было объявлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по последним данным, количество погибших в результате землетрясения и последующего цунами составляет 1347 человек. Ожидается, что количество жертв может увеличиться, так как спасатели еще не добрались до всех пострадавших районов. Местная полиция обеспечивает сопровождение конвоя помощи.