10:32 03.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии после землетрясения началось извержение вулкана Сопутан - ВИДЕО

В одной из провинции Индонезии, третьего октября, начал извергаться вулкан Сопутан.

В Индонезии после землетрясения началось извержение вулкана Сопутан - ВИДЕО

Это произошло в результате ряда землетрясение, которые потрясали страну в течении последних дней. Как сообщает Associated Press, извержение началось утром и в воздух был выброшен столб пепла высотой в шесть километров.

Вулкан Сопутан находится в провинции Северный Сулавеси, которая ранее пострадала от землетрясения. Власти Индонезии выпустили оповещение для самолетов, а местным жителям запретили приближаться к району Сопутана.

На данный момент об эвакуации не было объявлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по последним данным, количество погибших в результате землетрясения и последующего цунами составляет 1347 человек. Ожидается, что количество жертв может увеличиться, так как спасатели еще не добрались до всех пострадавших районов. Местная полиция обеспечивает сопровождение конвоя помощи.


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