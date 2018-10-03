В Днепре трамвай столкнулся с фурой - ФОТО, ВИДЕО

В среду, 3 октября, в Днепре городской трамвай врезался в грузовик. К счастью, во время аварии никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщает местное издание Информатор инцидент произошел на улице Молодогвардейской в Самарском районе. Водитель фуры выезжал с улицы Хорватской, в этот же момент в сторону жилого массива Солнечный направлялся трамвай №9. Водитель грузовика не заметил трамвай, а вагоновожатая не успела вовремя затормозить. В результате машины столкнулись.

В трамвае были пассажиры, но обошлось без пострадавших. Возникла пробка. Движение по улице Молодогвардейской было заблокировано несколько часов.

Сейчас полиция выясняет причины аварии, а также устанавливает на сколько был исправен трамвай и не отказали ли у него тормоза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черновицкой области на трассе в сторону Порубное произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с летательным исходом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области. Правоохранители выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ пытаясь обогнать транспорт выехал на встречную полосу где столкнулся с автобусом. В результате сильного столкновения, водитель легковушки скончался на месте.