В Черновицкой области произошла смертельная авария - ФОТО

В Черновицкой области на трассе в сторону Порубное произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с летательным исходом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
Правоохранители выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ пытаясь обогнать транспорт выехал на встречную полосу где столкнулся с автобусом. В результате сильного столкновения, водитель легковушки скончался на месте.
В данный момент полиция устанавливает все причины происшествия. На месте инцидента работают спасательные службы и медики.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове Геннадий Дронов, обвиняемый по делу о масштабной аварии в октябре прошлого года, впервые дал показания. Он заявил, что не считает себя виновный юридически, но считает себя виновным морально. При этом он принес свои искренние извинения в случившемся и заверил, что понимает каждого, потому что это невосполнимая утрата.