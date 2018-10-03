В Черновицкой области произошла смертельная авария - ФОТО

Правоохранители выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ пытаясь обогнать транспорт выехал на встречную полосу где столкнулся с автобусом. В результате сильного столкновения, водитель легковушки скончался на месте.

В данный момент полиция устанавливает все причины происшествия. На месте инцидента работают спасательные службы и медики.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове Геннадий Дронов, обвиняемый по делу о масштабной аварии в октябре прошлого года, впервые дал показания. Он заявил, что не считает себя виновный юридически, но считает себя виновным морально. При этом он принес свои искренние извинения в случившемся и заверил, что понимает каждого, потому что это невосполнимая утрата.