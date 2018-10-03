11:19 03.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100204878:nastya

В Черновицкой области произошла смертельная авария - ФОТО

В Черновицкой области на трассе в сторону Порубное произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с летательным исходом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

В Черновицкой области произошла смертельная авария - ФОТО

Правоохранители выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ пытаясь обогнать транспорт выехал на встречную полосу где столкнулся с автобусом. В результате сильного столкновения, водитель легковушки скончался на месте.

В данный момент полиция устанавливает все причины происшествия. На месте инцидента работают спасательные службы и медики.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове Геннадий Дронов, обвиняемый по делу о масштабной аварии в октябре прошлого года, впервые дал показания. Он заявил, что не считает себя виновный юридически, но считает себя виновным морально. При этом он принес свои искренние извинения в случившемся и заверил, что понимает каждого, потому что это невосполнимая утрата.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент предлагает оставить особый статус на Донбассе Климкин предлагает начать дискуссию о двойном гражданстве В Одесской области сошел оползень - ФОТО Столичные власти планируют помогать безработным
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив