Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области - ФОТО

По предварительной информации, митингующие акции в данное время пропускают только военный транспорт. При этом, все остальные автомобили объезжают другой дорогой.

Как отметили возмущенные горняки, на такой шаг они решились из-за отсутствия реакции на протест, который начался еще первого октября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно горняки шахты Горная Луганской области протестовали возле здания Министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве. В частности, недовольные работники требуют выплатить задолженность по зарплате.