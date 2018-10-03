12:39 03.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области - ФОТО

В среду утром, 3 октября, сотрудники шахты Котляревская перекрыли трассу в районе своего предприятия из-за невыплаты заработной платы. Об этом пишет Орбіта.

Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области - ФОТО

По предварительной информации, митингующие акции в данное время пропускают только военный транспорт. При этом, все остальные автомобили объезжают другой дорогой.

Как отметили возмущенные горняки, на такой шаг они решились из-за отсутствия реакции на протест, который начался еще первого октября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно горняки шахты Горная Луганской области протестовали возле здания Министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве. В частности, недовольные работники требуют выплатить задолженность по зарплате.


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