Под Винницей активисты залили кабинет мэра кровью - ФОТО

Об этом сообщает Вінниця.info.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел второго октября, в день проведения сессии объединенной территориальной общины. В тот день случилось еще одно нападение на местного политика, его вывезли в лес и сильно побили.

Что касается мэра Гнивань, то четверо людей за считанные минуты вбежали в кабинет Кулешова и выплеснули на него вещество красного цвета. Таким образом, злоумышленники нанесли урон коммунального имущества где-то на тысяч 25. В частности, они залили компьютер, документы, вышитый портрет Шевченко, и флаг.

По словам сотрудников полиции, активисты обвиняют мэра в том, что при его покровительстве Гниваньский карьер поставлял России сырье на строительство Керченского моста. В свою очередь мэр Владимир Кулешов говорит, что прямых поставок в Россию нет и договоров с российскими компаниями предприятие не имеет.

"Это единственное предприятие, которое является стабильным источником наполнения местного бюджета. Ко мне они привязались, что я его "крышую" — возмущается Кулешов.

В данное время полиция открыла два уголовных производства — по факту хулиганства и разбойного нападения. Расследование до сих пор продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе неизвестные лица напали на инкассаторов. В результате инцидента ранены два человека.