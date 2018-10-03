18:32 03.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Винницей активисты залили кабинет мэра кровью - ФОТО

В городе Гнивань Винницкой области группа активистов ворвалась в рабочий кабинет городского головы Владимира Кулешова и облели его кровью. Снимки с "окровавленного" мэра и залитого кровью портрета Шевченко неизвестные опубликовали в Сеть.

Под Винницей активисты залили кабинет мэра кровью - ФОТО

Об этом сообщает Вінниця.info.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел второго октября, в день проведения сессии объединенной территориальной общины. В тот день случилось еще одно нападение на местного политика, его вывезли в лес и сильно побили.

Что касается мэра Гнивань, то четверо людей за считанные минуты вбежали в кабинет Кулешова и выплеснули на него вещество красного цвета. Таким образом, злоумышленники нанесли урон коммунального имущества где-то на тысяч 25. В частности, они залили компьютер, документы, вышитый портрет Шевченко, и флаг.

По словам сотрудников полиции, активисты обвиняют мэра в том, что при его покровительстве Гниваньский карьер поставлял России сырье на строительство Керченского моста. В свою очередь мэр Владимир Кулешов говорит, что прямых поставок в Россию нет и договоров с российскими компаниями предприятие не имеет.

"Это единственное предприятие, которое является стабильным источником наполнения местного бюджета. Ко мне они привязались, что я его "крышую" — возмущается Кулешов.

В данное время полиция открыла два уголовных производства — по факту хулиганства и разбойного нападения. Расследование до сих пор продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе неизвестные лица напали на инкассаторов. В результате инцидента ранены два человека.


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