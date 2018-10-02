09:22 02.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области среди дороги перевернулся грузовик - ФОТО

В селе Гончары Львовской области среди дороги произошла авария. Полностью перекрыл тарссу грузовой автомобиль, перевозивший стройматериалы.

Во Львовской области среди дороги перевернулся грузовик - ФОТО

Об этом сообщил сотрудник НУ ЧП во Львовской области Игорь Зинкевич в Facebook.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и перевернулся среди дороги между селами Гончары и Виннички. Также авто разгромило входную калитку у местных жителей.

На место прибыли спасатели и скорая, устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием двух иномарок. По предварительной информации, возле метро Берестейская, водитель Mercedes, на огромной скорости влетел в припаркованный Kangoo, которой вынесло на газон.


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