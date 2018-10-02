Во Львовской области среди дороги перевернулся грузовик - ФОТО

Об этом сообщил сотрудник НУ ЧП во Львовской области Игорь Зинкевич в Facebook.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и перевернулся среди дороги между селами Гончары и Виннички. Также авто разгромило входную калитку у местных жителей.

На место прибыли спасатели и скорая, устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием двух иномарок. По предварительной информации, возле метро Берестейская, водитель Mercedes, на огромной скорости влетел в припаркованный Kangoo, которой вынесло на газон.