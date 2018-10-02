Во львовской квартире без сознания нашли четыре человека

Во Львове в одной из квартир были найдены мертвыми двое детей и двое взрослых. Как сообщает пресс-служба полиции города, предположительной причиной смерти может быть угарный газ.
На месте инцидента спасатели установили, что в помещении на ул. Лушпинского, 5 отравились, вероятно, угарным газом четыре человека, жители этой квартиры, из которых двое - дети.
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения Львова.
Известно, что были найдены 9-летняя девочка и 12-летний мальчик, которых отправили в больницу "Охматдет". Кроме них пострадали 39-летняя женщина и 38-летний мужчина, они доставлены в областную клиническую больницу.
В данный момент, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из частных дачных кооперативов произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения. Возгорание произошло в помещении ул. Чаркова в поселке Очеретино Александровского района Донецкой области.