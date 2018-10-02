08:22 02.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во львовской квартире без сознания нашли четыре человека

Во Львове в одной из квартир были найдены мертвыми двое детей и двое взрослых. Как сообщает пресс-служба полиции города, предположительной причиной смерти может быть угарный газ.

Во львовской квартире без сознания нашли четыре человека

На месте инцидента спасатели установили, что в помещении на ул. Лушпинского, 5 отравились, вероятно, угарным газом четыре человека, жители этой квартиры, из которых двое - дети.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения Львова.

Известно, что были найдены 9-летняя девочка и 12-летний мальчик, которых отправили в больницу "Охматдет". Кроме них пострадали 39-летняя женщина и 38-летний мужчина, они доставлены в областную клиническую больницу.

В данный момент, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из частных дачных кооперативов произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения. Возгорание произошло в помещении ул. Чаркова в поселке Очеретино Александровского района Донецкой области.


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