16:10 02.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Франции задержали грузовик из Украины с кокаином на 52 млн евро

Французские пограничники неподалеку от Тулузы остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев хотели перевезти большой груз кокаина.

Во Франции задержали грузовик из Украины с кокаином на 52 млн евро

Об этом сообщает французское издание La Depeche.

По предварительной информации, грузовой автомобиль следовал на север Европы и якобы перевозил морские продукты. Однако у таможенников вызвало сомнения нервное поведение водителя и его пассажира, поэтому они решили отправить транспортное средство на более тщательную проверку.

Внутри грузовика таможенники обнаружили 650 килограммов кокаина. Учитывая, что грамм этого наркотика дилеры продают за 80 евро, стоимость находки составляет 52 миллиона евро.

Согласно словам пограничников, в настоящее время водители грузовика находятся под стражей в изоляторе. Сейчас соответствующие органы выясняют происхождение наркотического вещества и другие детали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных служб провели операцию ликвидации международной преступной группировки, которая занималась продажей и производством наркотиков. Так, в результате проведения совместной спецоперации работниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции было задержано два наркокурьера, которые признались, что заказчиком "поставки" является иностранный гражданин. 


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