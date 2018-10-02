12:50 02.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области поезд протаранил грузовик

В Житомирской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.

В Житомирской области поезд протаранил грузовик

Как сообщает региональное управлении полиции, в результате столкновения умер водитель грузовика - гражданин Беларуси. 

Отметим, что трагедия произошла ​​на 180 км железнодорожного перегона Бережесть - Сливочное на регулируемом железнодорожном переезде близ села Выступовичи.

Предполагается, что водитель транспортного средства МАЗ, 42-летний гражданин Беларуси, выехал на переезд, где произошло столкновение с грузовым поездом. В результате столкновения иностранец скончался от несовместимых с жизнью травм. 

В данное время, полиция выясняет все обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", маршурт поезда "Киев-Мариуполь" сняли с пути, транспор оказался заминированным. Рейс был немедленно снят пути, все 700 пассажиров были эвакуированы и сейчас ожидают другого поезда.


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