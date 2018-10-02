10:20 02.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве водитель авто насмерть сбил пешехода - ФОТО

В украинской столице в ночь на второе октября, водитель автомобиля Toyota Rav 4 сбил насмерть мужчину, который выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Киеве водитель авто насмерть сбил пешехода - ФОТО

Как известно, инцидент произошел на проспекте Маяковского, на Троещине.

Правоохранители установили, что транспортное средство двигалось в сторону улицы Дрейзера, когда внезапно под колеса авто выбежал пассажир. В результате столкновения пострадавший отлетел на 30 метров и от полученных травм погиб на месте происшествия.

Предполагается, что скорее всего погибший - бездомный. Он не имел с собой никаких документов.

Медики, приехавшие на место аварии, лишь констатировали смерть. Полиция продолжает разбираться в инциденте.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луганской области в поселке Северодонецк произошло ДТП с участием автомобиля полиции. По предварительной информации, на перекрестке пр. Центрального и ул. Энергетиков полицейский управляя служебным автомобилем Renault Duster совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.


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