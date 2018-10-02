17:30 02.10.2018 | Происшествия | Новости
100204830:labazovych

В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел пожар

В акватории Балтийского моря случилось сильнейшее возгорание на борту пассажирского парома Regina Seaways. Сейчас спасательные бригады курсируют на место ЧП, на пароме перебывают более 300 человек.

В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел пожар

Об этом сообщает Delfi.

По словам руководителя морского спасательно-координационного центра Калининград Андрея Пермякова, данное судно находится очень далеко от побережья области. На помощь пострадавшему парому идут несколько российских и литовских судов.

Капитан судна сообщил, что на борту находится 335 человек.

"Может начаться паника. Нам нужно эвакуировать их как можно скорее", - отметил он.

В настоящее время идет спасательная операция, информации о жертвах пока отсутствует.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле берегов Турции в воскресенье, 30 сентября, затонуло судно с нелегалами. В результате крушения погибли пять человек. 

Чуть позже в службе береговой охраны добавили, что обнаружено еще 5 человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов. Все они вплавь добрались до берега и спаслись. 


Поделиться
Читайте также:
 
Во Львове от осложнений кори умер ребенок Комитет Рады поддержал постановление об увольнении Супрун Эксклюзив: "Газ для населения будет стоить 10-11 тыс. грн", - В. Клочок Первое замужество: Гвинет Пэлтроу тайно сыграла свадьбу - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив