В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел пожар

Об этом сообщает Delfi.

По словам руководителя морского спасательно-координационного центра Калининград Андрея Пермякова, данное судно находится очень далеко от побережья области. На помощь пострадавшему парому идут несколько российских и литовских судов.

Капитан судна сообщил, что на борту находится 335 человек.

"Может начаться паника. Нам нужно эвакуировать их как можно скорее", - отметил он.

В настоящее время идет спасательная операция, информации о жертвах пока отсутствует.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле берегов Турции в воскресенье, 30 сентября, затонуло судно с нелегалами. В результате крушения погибли пять человек.

Чуть позже в службе береговой охраны добавили, что обнаружено еще 5 человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов. Все они вплавь добрались до берега и спаслись.