В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел пожар

В акватории Балтийского моря случилось сильнейшее возгорание на борту пассажирского парома Regina Seaways. Сейчас спасательные бригады курсируют на место ЧП, на пароме перебывают более 300 человек.
Об этом сообщает Delfi.
По словам руководителя морского спасательно-координационного центра Калининград Андрея Пермякова, данное судно находится очень далеко от побережья области. На помощь пострадавшему парому идут несколько российских и литовских судов.
Капитан судна сообщил, что на борту находится 335 человек.
"Может начаться паника. Нам нужно эвакуировать их как можно скорее", - отметил он.
В настоящее время идет спасательная операция, информации о жертвах пока отсутствует.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле берегов Турции в воскресенье, 30 сентября, затонуло судно с нелегалами. В результате крушения погибли пять человек.
Чуть позже в службе береговой охраны добавили, что обнаружено еще 5 человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов. Все они вплавь добрались до берега и спаслись.