Под Мелитополем военнослужащий изнасиловал женщину

Об этом сообщает местное издание ria-m.tv.

Как отмечается, женщину изнасиловали на территории воинской части в Мирном.

По словам сотрудников правоохранительных органов, потерпевшая после случившего написала заявление. Эти сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований. Известно, что происшествие случилось 22-го сентября.

В настоящее время эксперты должны установить, были ли признаки домогательства.

"Военнослужащему грозит до пяти лет лишения свободы", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", адвокат футболиста Криштиану Роналду заявил, что португальский форвард намерен подать в суд на немецкие издания, которые опубликовали информациб об изнасиловании американки Кэтрин Майорга.