03:00 02.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина

Под Киевом в понедельник, 1 октября, на трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Под Киевом микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек погиб. Еще два человека получи тяжелые травмы.

Как сообщают очевидцы, смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп на 67 километре. Водитель микроавтобуса Mercedes на полном ходу врезался в заднюю часть легкового автомобиля Ford, который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская пешехода.

От сильного удара водитель и два пассажира получили тяжелые травмы. Больше всех пострадала пассажирка которая сидела сзади, после реанимации на месте аварии ее срочно повезли в больницу. К сожалению, по дороге в больницу женщина скончалась, не приходя в сознание.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, во Львовской области в ночь на понедельник, 1 октября, легковой автомобиль слетел в кювет. В результате аварии пострадали пятеро людей. При этом четверо из травмированных дети. Как сообщает полиция области, дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от села Жировка Пустомытовского района.


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