В Запорожье на Днепре перевернулся катер рыбинспекции, погиб один человек

В результате инцидента один человек погиб. Еще один мужчина получил тяжелые травмы.

Как сообщает местные СМИ, ссылаясь на данные местной прокуратуры, авария произошла около часу дня. Это был катер рыбинспекции на котором на момент аварии находилось трое мужчин.

По предварительным данным, во время маневров на воде - рулевой моторной лодки не справился с управлением и катер перевернулся.

Тело погибшего за несколько часов достали из воды спасатели. Еще одного мужчину - сильно ранило винтом лодки. Скорая помощь увезла его в больницу. Третий мужчина серьезных травм не получил и его отпустили домой.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Запорожской области Андрея Рыбальченко, раненый мужчина, это начальник Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка. Полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение действующих на транспорте правил".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Турции в воскресенье, 30 сентября, затонул судно с нелегалами. В результате крушения погибли пять человек.