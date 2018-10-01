08:32 01.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области легковушка слетела в кювет, пострадали пять человек

Во Львовской области в ночь на понедельник, 1 октября, легковой автомобиль слетел в кювет.

В Львовской области легковушка слетела в кювет, пострадали пять человек

В результате аварии пострадали пятеро людей. При этом четверо из травмированных дети. Как сообщает полиция области, дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от села Жировка Пустомытовского района.

По предварительным данным водитель автомобиля - 30-летняя жительница Львова, не справилась с управлением. Его машина выехала на полосу встречного движения, а затем съехала в кювет.

Скорая помощь увезла в больницу водителя и пассажиров. Сейчас медики ставят им диагнозы. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Киеве на проспекте Лобановского произошла смертельная авария с участием автомобиля такси. По предварительной информации, водитель Dacia Logan двигался в сторону магазина Roshen и на повороте вылетел на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком.


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