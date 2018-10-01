В Испании во время футбольного матча упала трибуна с футбольными фанатами - ФОТО

В Испании во время провождения футбольного матча, произошел несчастный случай. Как сообщают местные СМИ, во время игры на поле свалилась трибуна с болельщиками.
Отмечается, что во время инцидента пострадали более 35 человек.
Известно, что в это время проходил Чемпионат страны между командами "Ейбар" и "Сельвия", а обвал произошел на 59 минуте игры.
По словам очевидцев, фаны буквально свалились на поле. Игра была приостановлена. Местная полиция разбирается со случившемся.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой. Испанские правоохранители обвиняют Матиаса в незаконном хранении огнестрельного оружия разного калибра.