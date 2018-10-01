12:59 01.10.2018 | Происшествия | Новости
100204726:nastya

В Испании во время футбольного матча упала трибуна с футбольными фанатами - ФОТО

В Испании во время провождения футбольного матча, произошел несчастный случай. Как сообщают местные СМИ, во время игры на поле свалилась трибуна с болельщиками.

В Испании во время футбольного матча упала трибуна с футбольными фанатами - ФОТО

Отмечается, что во время инцидента пострадали более 35 человек.

Известно, что в это время проходил Чемпионат страны между командами "Ейбар" и "Сельвия", а обвал произошел на 59 минуте игры.

По словам очевидцев, фаны буквально свалились на поле. Игра была приостановлена. Местная полиция разбирается со случившемся.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой. Испанские правоохранители обвиняют Матиаса в незаконном хранении огнестрельного оружия разного калибра.


Поделиться
Читайте также:

  • Н. Азаров – украинский премьер, намерен посмотреть футбольный матч между Украиной и Германией.  Об этом Н. Азаров сообщил , общаясь с посетителями его странички в Facebook.

  • В Одессе произошел печальный инцидент – пожилой мужчина умер прямо в трамвае. Происшествие случилось сегодня утром, 10 октября в понедельник.

  • В Черкассах на улице Панченко, в девятиэтажном общежитии "Черкасский профессиональный лицей" неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия. В результате инцидента были госпитализированы двое парней 15 и 16 лет.
 
В Венгрии заявили, что не намерены отзывать консула из Берегово ЕС планирует лишить Венгрию права голоса в Совете Европы В Москве задержали экс-главу Минтранспорта Украины Протесты в Каталонии: заблокированы дороги и аэропорты - ВИДЕО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив