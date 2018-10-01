Под Киевом водитель Mersedes протаранил американский Ford - ФОТО

По предварительной информации, водитель буса Мерседес на полном ходу врезался в заднюю часть иномарки. Последнюю отбросило на отбойник, а сама машина "пролетела" по дороге еще 10-ок метров.

В результате аварии водитель и два пассажира получили тяжёлые травмы. Пострадала также пассажирка, которая сидела сзади. после реанимации на месте аварии её срочно повезли в больницу, но женщина скончалась по дороге.

На место происшествия работали два экипажа правоохранителей и медики, причины ДТП будут устанавливаться дополнительно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием двух иномарок.