19:53 01.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом водитель Mersedes протаранил американский Ford - ФОТО

Сегодня днем под Киевом на трассе Киев – Чоп микроавтобус на полном ходу врезался в американский Форд. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом водитель Mersedes протаранил американский Ford - ФОТО

По предварительной информации, водитель буса Мерседес на полном ходу врезался в заднюю часть иномарки. Последнюю отбросило на отбойник, а сама машина "пролетела" по дороге еще 10-ок метров. 

В результате аварии водитель и два пассажира получили тяжёлые травмы. Пострадала также пассажирка, которая сидела сзади. после реанимации на месте аварии её срочно повезли в больницу, но женщина скончалась по дороге.

На место происшествия работали два экипажа правоохранителей и медики, причины ДТП будут устанавливаться дополнительно. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием двух иномарок.


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