19:38 01.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье в собственном доме сгорел пожилой мужчина

Вчера вечером, 30 сентября в селе Гайдаш Ужгородского района произошел пожар в частном доме. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС. 

На Закарпатье в собственном доме сгорел пожилой мужчина

На место возгорания прибыли сотрудники 16-государственной пожарно-спасательной части поселка Среднее.

В ходе ликвидации пожара принимали участие две единицы техники и 8 спасателей. В 23:10 пожар на площади 60 кв. м. удалось локализовать и в 23:55 ликвидировать полностью.

В ходе его тушения внутри дома спасатели обнаружили тело владельца дома, мужчина задохнулся от угарного газа. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве в Днепровском районе произошла утечка газа, в результате которой произошел пожар. Соседи рассказали, что в квартире проживал одинокий мужчина, в прошлом "афганец", который часто употреблял алкогольные напитки.  


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