На Одещине спасатели потушили пожар в одном из частных секторов: есть жертвы

На место происшествия прибыли сотрудники отделение 21 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Уже после ликвидации пожара, спасатели обнаружили тело хозяина 1959 года. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении, которую проявил хозяин дома.

К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники ДСНС. Дополнительно осуществлялся подвоз воды двумя водовозки от сельского совета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одном из частных дачных кооперативов Донецкой области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения.