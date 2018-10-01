18:38 01.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одещине спасатели потушили пожар в одном из частных секторов: есть жертвы

В Одесской области на ул. Широкой поселка Бугское Новоодесского района в собственной квартире сгорел пожилой мужчина. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС. 

На Одещине спасатели потушили пожар в одном из частных секторов: есть жертвы

На место происшествия прибыли сотрудники отделение 21 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Уже после ликвидации пожара, спасатели обнаружили тело хозяина 1959 года. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении, которую проявил хозяин дома. 

К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники ДСНС. Дополнительно осуществлялся подвоз воды двумя водовозки от сельского совета. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одном из частных дачных кооперативов Донецкой области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения.


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