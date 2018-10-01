На Луганщине иномарка столкнулась с автомобилем полиции

По предварительной информации, на перекрестке пр. Центрального и ул. Энергетиков полицейский управляя служебным автомобилем Renault Duster совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.

В результате аварии телесные повреждения получили шесть человек, всех их госпитализировали с различными ранениями и ушибами. Виновником ДТП в данной ситуации стал водитель Renault, который без "мигалок" не стал пропускать вперед иномарку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кременчуге произошла авария с участием полицейского " Приуса". В результате аварии пострадала пассажир иномарки. На место инцидента прибыли медики и правоохранители.