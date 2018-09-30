Землетрясение в Индонезии: количество жертв выросло до 350 человек

Сейчас власти острова продолжают экстренную эвакуацию оставшихся жителей прибережных районов. Авиаперелеты и железнодорожные рейса отменены, железнодорожное и автосообщение ограничены. Спасатели на лодках занимаются поисками пропавших без вести 540 человек.

"Национальное бюро по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций объявило официальное количество жертв - 384 человек. Все они пострадали в результате цунами в городе Палу", - сообщает AFP.

Напомним, Индонезия расположена на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце и регулярно попадает под землетрясения. В 2004 году цунами в Индийском океане убило 226 тысяч человек в 13 странах, в том числе более 120 тысяч человек в Индонезии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.