Возле берегов Турции затонуло судно с нелегалами, пять человек погибшие

В результате крушения погибли пять человек. Как сообщает местное издание TRT, это была надувная лодка, на борту которой находилось 12 человек.

Инцидент произошел возле турецкого берега Султаниче. На данный момент отряды службы береговой охраны страны извлекли из воды тела только пяти мигрантов.

Вместе с тем спасательная операция продолжается.

Чуть позже в службе береговой охраны добавили, что обнаружено еще 5 человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов. Все они вплавь добрались до берега и спаслись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство внутренних дел Турции заявило, что за неделю, с 12 по 21 сентября, в стране задержали 1 210 нелегальных мигрантов.