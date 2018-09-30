В столице водитель такси насмерть разбился, протаранив грузовик - ФОТО

По предварительной информации, водитель Dacia Logan двигался в сторону магазина Roshen и на повороте вылетел на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком.

В результате аварии погиб пассажир такси, который сидел на переднем сидении не пристегнувшись. Водитель такси уехал в карете скорой. Вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия называют плохие погодные условия. Рассматривается также и версия нарушения ПДД.

На место происшествия прибыли патрульная полиция, скорая помощь, бойцы ГСЧС и оперативники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием двух иномарок.