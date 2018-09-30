В столице пьяный автомобилист устроил патрульным погоню - ФОТО

По предварительной информации, один из патрульных зафиксировал грубое нарушение скорости и ПДД водителя Toyota Camry, сигнал патрульного об остановке был попросту проигнорирован. Несколько экипаж патрульной полиции вынуждена была выехать на встречную полосу и остановить шофера, который пытался маневрировать по пешеходной зоне.

Во время задержания мужчина оказывал сопротивление, плевался и ругался. Проходить тест на драгер "клиент" отказался. На место происшествия прибыли два патруля полиции, выехала следственно-оперативная группа и медики.

По данному факту возбуждено уголовное производство "оказание сопротивления при задержании уполномоченным правоохранительным лицом".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киеве неадекватный пешеход бросился под колеса иномарки.