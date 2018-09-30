17:43 30.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В московском метро из-за неосторожности погиб украинец

Сегодня, 30 сентября, на станции московского метро "Тверская" в Москве произошел трагический случай, в результате которого погиб гражданин Украины. 

В московском метро из-за неосторожности погиб украинец

Информацию о гибели нашего соотечественника подтвердил представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

В официальном свидетельстве о смерти мужчины говорится, что он споткнулся и потеряв равновесие упал на рельсы. В этот момент уже приближался на станцию поезд метро.

Машинист увидел человека и пытался использовать экстренное торможение, однако транспорт двигался на огромной скорости и остановить его вручную было невозможно.

Российские правоохранительные органы уже сообщили родным о гибели мужчины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на "синей ветке" пассажир упал на рельсы.


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