В московском метро из-за неосторожности погиб украинец

Сегодня, 30 сентября, на станции московского метро "Тверская" в Москве произошел трагический случай, в результате которого погиб гражданин Украины.
Информацию о гибели нашего соотечественника подтвердил представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.
В официальном свидетельстве о смерти мужчины говорится, что он споткнулся и потеряв равновесие упал на рельсы. В этот момент уже приближался на станцию поезд метро.
Машинист увидел человека и пытался использовать экстренное торможение, однако транспорт двигался на огромной скорости и остановить его вручную было невозможно.
Российские правоохранительные органы уже сообщили родным о гибели мужчины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на "синей ветке" пассажир упал на рельсы.