В московском метро из-за неосторожности погиб украинец

Информацию о гибели нашего соотечественника подтвердил представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

В официальном свидетельстве о смерти мужчины говорится, что он споткнулся и потеряв равновесие упал на рельсы. В этот момент уже приближался на станцию поезд метро.

Машинист увидел человека и пытался использовать экстренное торможение, однако транспорт двигался на огромной скорости и остановить его вручную было невозможно.

Российские правоохранительные органы уже сообщили родным о гибели мужчины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на "синей ветке" пассажир упал на рельсы.