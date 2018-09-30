11:57 30.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве в собственной квартире сгорел ветеран Афганской войны

В Киеве в Днепровском районе произошла утечка газа, в результате которой произошел пожар. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве в собственной квартире сгорел ветеран Афганской войны

На место происшествия соседи вызвали наряд спасателей. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире обгоревшее тело владельца дома. Врачи оказали первую помощь нескольким жителям, которые также пострадали от утечки газа.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 1 единица техники и 8 человек личного состава. 

Соседи рассказали, что в квартире проживал одинокий мужчина, в прошлом "афганец", который часто употреблял алкогольные напитки. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера вечером в одном из частных дачных кооперативов произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения.


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