В Киеве в собственной квартире сгорел ветеран Афганской войны

На место происшествия соседи вызвали наряд спасателей. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире обгоревшее тело владельца дома. Врачи оказали первую помощь нескольким жителям, которые также пострадали от утечки газа.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 1 единица техники и 8 человек личного состава.

Соседи рассказали, что в квартире проживал одинокий мужчина, в прошлом "афганец", который часто употреблял алкогольные напитки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера вечером в одном из частных дачных кооперативов произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения.