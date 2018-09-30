В Киеве произошло ДТП с участием элитного Mercedes - ФОТО

По предварительной информации, возле метро Берестейская, водитель Mercedes, на огромной скорости влетел в припаркованный Kangoo, которой вынесло на газон.

В результате аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что в Kangoo был ребёнок 2,5 года, который сидел в детском кресле. Водитель Kangoo сообщил, что ехал 60 км, ребёнок засыпал, также на переднем сидении сидела его супруга, которая попросила остановиться и передохнуть, когда в них влетел Mercedes.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице на пересечении улиц возле проспекта Валерия Лобановского, столкнулись грузовик и легковушка.