10:55 30.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области полицейские разоблачили подпольного коллекционера оружия - ФОТО

В одном из поселков Хмельницкой области работники полиции разоблачили местного жителя, который занимался коллеционированием боевого оружия без наличие на это разрешительных документов. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

В Хмельницкой области полицейские разоблачили подпольного коллекционера оружия - ФОТО

В ходе проведения обысков в его квартире правоохранители обнаружили  9 единиц огнестрельного оружия (винтовки Мосина, «Монлихер», «СВТ-40», автомат ППШ), 37 патронов различного калибра и 17 штык-ножей.

Примечательно то, что один из изъятых карабинов является редкостным раритетом и датируется 1888 годом выпуска.

Сейчас прокуратура уже возбудила уголовное производство по  ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаеве полиция задержала мужчину, который через социальные сети продавал взрывчатку и оружие.


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