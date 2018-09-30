В Хмельницкой области полицейские разоблачили подпольного коллекционера оружия - ФОТО

В ходе проведения обысков в его квартире правоохранители обнаружили 9 единиц огнестрельного оружия (винтовки Мосина, «Монлихер», «СВТ-40», автомат ППШ), 37 патронов различного калибра и 17 штык-ножей.

Примечательно то, что один из изъятых карабинов является редкостным раритетом и датируется 1888 годом выпуска.

Сейчас прокуратура уже возбудила уголовное производство по ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаеве полиция задержала мужчину, который через социальные сети продавал взрывчатку и оружие.