19:15 30.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии количество жертв цунами может превысить нескольких тысяч

В Индонезии растет количество жертв землетрясения, которое произошло в ночь на субботу.

В Индонезии количество жертв цунами может превысить нескольких тысяч

По состоянию на воскресенье, 30 сентября, уже погибли не менее 832 человек. Как сообщает BBC, ссылаясь на данные Национального агентства Индонезии по предотвращению стихийных бедствий, разрушительное землетрясение и цунами обрушились на индонезийский остров Сулавеси. По данным спасателей, под удар стихии попал больший район, чем предполагалось.

Вместе с тем синоптики считают, что число жертв может увеличиться, так как последствия землетрясения в городе Дунгала до сих пор не выяснены. По словам вице-президента страны Юсуфа Каллу число погибших может возрасти до нескольких тысяч.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Геологическая служба США сообщала, что в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5.

Его эпицентр имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

На Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. Первые несколько сотен погибших были жителями города Палу.


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