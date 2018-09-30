Цунами "Трами": количество жертв выросло до 47 человек

Сообщается, что большинство пострадавших являются пожилыми людьми. Два человека в префектуре Окинва оказались заблокированными в своем собственном доме и не смогли самостоятельно выбраться, отперев дверь. В Кагосиме мужчина получил ранения из-за опрокинутого ветром грузовика.

Власти Окинавы дали старт срочной эвакуации жителей таких городов: Наха, Урасоу, Нишихара, Кадена, Окинава, а также часть деревни Хигаси, деревню Ариокуни и Томоэки. Сейчас без света и тепла на острове остаются более 200 тыс жителей, в этих районах спасатели продолжают проводить поиски пропавших без вести.

Как сообщалось в "УРА-Информ", индонезийское телевидение официально сообщило о 348 погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси.