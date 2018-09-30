17:26 30.09.2018 | Происшествия | Новости
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Цунами "Трами": количество жертв выросло до 47 человек

В японских префектурах Окинва и Кагосима в результате удара цунами "Трами" погибло 47 человек. Об этом передает NHK.

Цунами

Сообщается, что большинство пострадавших являются пожилыми людьми. Два человека в префектуре Окинва оказались заблокированными в своем собственном доме и не смогли самостоятельно выбраться, отперев дверь. В Кагосиме мужчина получил ранения из-за опрокинутого ветром грузовика.

Власти Окинавы дали старт срочной эвакуации жителей таких городов: Наха, Урасоу, Нишихара, Кадена, Окинава, а также часть деревни Хигаси, деревню Ариокуни и Томоэки. Сейчас без света и тепла на острове остаются более 200 тыс жителей, в этих районах спасатели продолжают проводить поиски пропавших без вести.

Как сообщалось в "УРА-Информ", индонезийское телевидение официально сообщило о 348 погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси.


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