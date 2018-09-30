Сводка ООС: один украинский военный пострадал во время минометного обстрела

На протяжении суток враг неоднократно применял минометный и пулеметный огонь в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

На Луганском направлении около населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Майское и Новолуганское ВСУ зафиксировали обстрелы минометами калибра 82 мм.

У Светлодарска и Водяного украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь из-за передвижения вражеской диверсионной группы.

В результате обстрелов пострадал 1 украинский боец, его госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что миротворческая операция поможет вернуть временно оккупированные территории востока страны всего за год.