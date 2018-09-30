Под Горловкой в результате взрыва погибли трое детей

Как сообщила на своей страничке в Facebook организация "Восточная Правозащитная Группа", инцидент произошел под оккупированной Горловкой около полудня.

Трое подростков погибли на месте происшествия. Еще один ребенок получил ранения. На данный момент Тулуп Дмитрий Вадимович находится в городской больнице №2 оккупированной Горловки с диагнозом - осколочные ранения мягких тканей всего тела.

Источники в организации сообщили данные детей, которые погибли. Это Коробов Кирилл, седьмой класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов Виталий, восьмой класс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки незаконные вооруженны бандформирования 32 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. На протяжении суток враг неоднократно применял минометный и пулеметный огонь в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.