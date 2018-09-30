18:32 30.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100204675:Polishuk

Под Горловкой в результате взрыва погибли трое детей

В воскресенье, 30 сентября, на не подконтрольной Украине территории Донецкой области произошел взрыв. В результате взрыва погибли дети.

Под Горловкой в результате взрыва погибли трое детей

Как сообщила на своей страничке в Facebook организация "Восточная Правозащитная Группа", инцидент произошел под оккупированной Горловкой около полудня.

Трое подростков погибли на месте происшествия. Еще один ребенок получил ранения. На данный момент Тулуп Дмитрий Вадимович находится в городской больнице №2 оккупированной Горловки с диагнозом - осколочные ранения мягких тканей всего тела.

Источники в организации сообщили данные детей, которые погибли. Это Коробов Кирилл, седьмой класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов Виталий, восьмой класс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки незаконные вооруженны бандформирования 32 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. На протяжении суток враг неоднократно применял минометный и пулеметный огонь в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.


Поделиться
Читайте также:
 
Сущенко надеется на украинскую власть в вопросе освобождения, - Фейгин Зарплаты в Украине растут темпами выше инфляции - Госстат В Индонезии количество жертв цунами может превысить нескольких тысяч Нацбанк на понедельник оставил курс гривны на прежнем уровне
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив