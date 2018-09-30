14:24 30.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине спасатели во время пожара вернули к жизни пожилого мужчину

В Полтавской области сотрудники ГСЧС предотвратили гибель пожилого мужчины, который оказался заблокированным в собственной квартире, где произошел пожар. Об этом говорится на официальной странице ГСЧС. 

На Полтавщине спасатели во время пожара вернули к жизни пожилого мужчину

Возгорание произошло в жилом доме на ул. Гребенковская в поселке Приятно Полтавской области. 

В результате пожара полностью выгорели стены квартиры на площади 20 м2, диван, окна и домашнее имущество, повреждены деревянное перекрытие на площади 20 м2 и стен на площади 10 м2.

Во время тушения пожара был спасен пенсионер, который проживал в данном помещении. В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 5 человек личного состава 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве в Днепровском районе произошла утечка газа, в результате которой произошел пожар.


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