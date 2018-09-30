13:22 30.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одещине спасатели вытащили автомобиль с трупом со дна реки - ФОТО

Вчера вечером, 29 сентября, в реку Днестр упал легковой автомобиль с водителем и находится на значительной глубине. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.

На Одещине спасатели вытащили автомобиль с трупом со дна реки - ФОТО

Инцидент произошел в поселке Маяки Беляевского района. На место происшествия прибыли сотрудники водолазно-спасательное отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Уже на месте водолазы провели обследование места происшествия и в 10 часов автомобиль с погибшим мужчиной был поднят со дна реки на берег. Позже было установлено, что смертельный инцидент произошел во время отдыха людей, которые прибыли на Днестр с целью рыбалки. 

В ходе спасательной операции принимали участие 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт. 


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