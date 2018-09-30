На Одещине спасатели вытащили автомобиль с трупом со дна реки - ФОТО

Инцидент произошел в поселке Маяки Беляевского района. На место происшествия прибыли сотрудники водолазно-спасательное отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Уже на месте водолазы провели обследование места происшествия и в 10 часов автомобиль с погибшим мужчиной был поднят со дна реки на берег. Позже было установлено, что смертельный инцидент произошел во время отдыха людей, которые прибыли на Днестр с целью рыбалки.

В ходе спасательной операции принимали участие 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт.