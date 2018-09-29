15:42 29.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киеве неадекватный пешеход бросился под колеса иномарки - ФОТО

Сегодня ночью, 29 сентября, пешеход, шедший по набережной от почтовый контрактовой площадям был сбит иномаркой. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центре Киеве неадекватный пешеход бросился под колеса иномарки - ФОТО

По предварительной информации, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, "прогуливался" по трехполосной дороги по ул. Набережно-Крещатицкая в банном халате. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители составили протокол на водителя, водитель. В документе говорится, что пешеход не появился неожиданно со стороны, а шёл по дороге, то-есть был предсказуемым и обычным участникам движения.

Полисмены также рассматривают версию самоубийства общественно-опасным способом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", четыре пострадавших и покореженные авто – таким результатом стало несоблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля MG на трассе в Луганской области. 


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