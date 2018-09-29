В Николаеве загорелась мусорная свалка

Пожар возник на открытой территории в Корабельном районе города Николаева. На место происшествия прибыл отряд Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области с водовозом и спецтехники.

По прибытию на место возгорания было установлено, что огнем охвачено мусора и бытовая техника, сданная на металлолом, на площади 300 кв.метров. Огонь был ликвидирован в течении 40 минут.

В ходе ликвидации пожара принимало участие 8 человек личного состава и 3 единицы техники ДСНС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киевской "хрущевке" заживо сгорело два человека.