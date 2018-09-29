16:21 29.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве задержали очередного торговца оружием и боеприпасами - ФОТО

В Николаеве полиция задержала мужчину, который через социальные сети продавал взрывчатку и оружие. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.
 

В Николаеве задержали очередного торговца оружием и боеприпасами - ФОТО

Задержанным оказался 31-летнего местный житель, который "попался на горячем", когда пытался продать 2 пистолета Макарова, гранат РГД и тротила. Изъятое вооружение и полученные при его сбыт деньги правоохранители направили на экспертизу, а злоумышленнику следователи сообщили о подозрении в совершении преступления.

В отношении преступника возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". В рамках расследования были приняты меры по документированию противоправной деятельности "оружейника", который получил от подставного лица 11 тыс гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичной Оболони задержали мужчину за сбыт оружия и боеприпасов.


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