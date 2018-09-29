12:45 29.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области заживо сгорел пенсионер

Сегодня ночью в одном из частных дачных кооперативов произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.

В Донецкой области заживо сгорел пенсионер

Возгорание произошло в помещении ул. Чаркова в поселке Очеретино Александровского района Донецкой области.

На место происшествия немедленно выехали дежурные 102-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления. По прибытии на место происшествия было установлено, что в двухкомнатной квартире трех этажного жилого дома находится человек. Огонь удалось ликвидировать в течении 15-ти минут, однако мужчину спасти не удалось.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 1 единица техники, 5 человек личного состава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской "хрущевке" заживо сгорело два человека.


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