В Донецкой области заживо сгорел пенсионер

Сегодня ночью в одном из частных дачных кооперативов произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1958 года рождения. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.
Возгорание произошло в помещении ул. Чаркова в поселке Очеретино Александровского района Донецкой области.
На место происшествия немедленно выехали дежурные 102-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления. По прибытии на место происшествия было установлено, что в двухкомнатной квартире трех этажного жилого дома находится человек. Огонь удалось ликвидировать в течении 15-ти минут, однако мужчину спасти не удалось.
В ходе ликвидации пожара принимали участие 1 единица техники, 5 человек личного состава.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской "хрущевке" заживо сгорело два человека.