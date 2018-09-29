С крыши столичного "недостроя" разбился подросток - ФОТО

По предварительной информации, группа подростков гуляла по территории недостроенного многоэтакжи. В один момент ребята увидели, что 15-летний парень, который был с ними перестал отвечать на звонки мобильного.

После этого начались поиски товарища. Друзья погибшего нашли окровавленное тело на первом этаже здания в лифтовом холле. На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Было установлено, что подросток сорвался в проем и упал на первый этаж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно при неизвестных обстоятельствах в гостинице Crystal Hotel скончался охранник.