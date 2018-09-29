11:37 29.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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С крыши столичного "недостроя" разбился подросток - ФОТО

В пятницу, 28 сентября, в Киеве по адресу Набережно-Крещатицкая, 9 обнаружили труп молодого парня. Об этом передает dtp.kiev.ua.

С крыши столичного

По предварительной информации, группа подростков гуляла по территории недостроенного многоэтакжи. В один момент ребята увидели, что 15-летний парень, который был с ними перестал отвечать на звонки мобильного.

После этого начались поиски товарища. Друзья погибшего нашли окровавленное тело на первом этаже здания в лифтовом холле. На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Было установлено, что подросток сорвался в проем и упал на первый этаж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно при неизвестных обстоятельствах в гостинице Crystal Hotel скончался охранник. 


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