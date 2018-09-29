На Львовщине правоохранители задержали очередного "откатчика"

В ходе заранее подготовленной операции оперативники провели задержание государственного чиновника. Мужчина "попался" при получении очередного "отката" - 20 000 гривен. Средства заместитель мэра требовал от предпринимателя за выделение бюджетных средств для прокладки брусчатки на центральных улицах города.

В отношении чиновника также были задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды в размере 110 000 гривен. Ему грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения.

По данному факту во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция во Львове задержала члена полицейской комиссии главного управления Национальной полиции во Львовской области Владимира Марусяка.