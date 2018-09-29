Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 34 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.
На Донецком и Луганском направлениях враг из минометов и пулеметов открывал огонь в районе населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединский.
В районе Станицы Луганской, Крымского и Гнутово была зафиксирована вражеская группа диверсантов, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.
На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы. В результате обстрелов было ликвидировано 2 боевиков, ВСУ не понесли никаких потерь.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Российская Федерация отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой".