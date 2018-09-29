Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

На Донецком и Луганском направлениях враг из минометов и пулеметов открывал огонь в районе населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

В районе Станицы Луганской, Крымского и Гнутово была зафиксирована вражеская группа диверсантов, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы. В результате обстрелов было ликвидировано 2 боевиков, ВСУ не понесли никаких потерь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Российская Федерация отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой".