В Словакии из-за ДТП умер украинец

Возле контрольно-пропускного пункта со стороны Словакии произошло смертельное ДТП, погиб гражданин Украины. Об этом сообщает словацкое издание MyZemplin.
Отмечается, что инцидент якобы произошел из-за грузовика, который наехал на украинца. Водитель грузового транспортного средства сообщил, что мужчина появился з неоткуда, он его не заметил и переехал. От полученных травм мужчина скончался на месте инцидента.
Кроме того, известно, что водитель транспортного средства тоже украинец. Он прошел все необходимые проверки и тесты, в его крови алкоголя не обнаружили.
Местная полиция возбудила уголовное дело, продолжается следственное расследование.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четыре пострадавших и покореженные авто – таким результатом стало несоблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля MG на трассе в Луганской области.