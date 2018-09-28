10:20 28.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Словакии из-за ДТП умер украинец

Возле контрольно-пропускного пункта со стороны Словакии произошло смертельное ДТП, погиб гражданин Украины. Об этом сообщает словацкое издание MyZemplin.

В Словакии из-за ДТП умер украинец

Отмечается, что инцидент якобы произошел из-за грузовика, который наехал на украинца. Водитель грузового транспортного средства сообщил, что мужчина появился з неоткуда, он его не заметил и переехал. От полученных травм мужчина скончался на месте инцидента.

Кроме того, известно, что водитель транспортного средства тоже украинец. Он прошел все необходимые проверки и тесты, в его крови алкоголя не обнаружили.

Местная полиция возбудила уголовное дело, продолжается следственное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четыре пострадавших и покореженные авто – таким результатом стало несоблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля MG на трассе в Луганской области.


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