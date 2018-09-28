09:19 28.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Микронезии пассажирский самолет приземлился в море - ФОТО

В Микронезии при посадке пилот пассажирского Boeing-737 авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи вместо посадки на остров Чуук, упал в лагуну моря.

В Микронезии пассажирский самолет приземлился в море - ФОТО

Об этом сообщает издание Associated Press. Отмечается, что инцидент произошел при посадке рейса PX73 из Японии, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу.

На борту летального судна находилось более 50 человек. К счастью, смертоносных жертв нет, все пассажиры обошлись легкими травмами.

В данное время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в небе над островом Лонг-Айленд в США упал небольшой двухмоторный самолет. Сообщается, что обломки обгоревшего самолета Piper PA31 Navajo были найдены недалеко от береговой линии острова. В результате крушения погибло или пропало 4 человека.


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